السودان يُدين الهجوم على مطار عدن

الخرطوم - (أ ش أ):

دانت وزارة الخارجية السودانية، بأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف أمس الأربعاء، مطار عدن في اليمن لحظة وصول الطائرة التي تُقل رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى الأبرياء.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن هذا العمل الإرهابي يستهدف الخطوات الإيجابية التي تحققت بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، وتنفيذ الشق العسكري بموجب اتفاق الرياض الرامي لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.

وأكدت قناعتها التامة بأن هذا الهجوم لن يثني الحكومة اليمنية الجديدة عن القيام بواجباتها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة اللحمة بين الأشقاء في اليمن بما يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني.

كما أكدت وقوفها إلى جانب الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية، معربة عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها للجرحى بعاجل الشفاء.