أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس مذبحة شبرا الخيمة لقاح كورونا بيج رامي أسعار الذهب الدوري المصري سد النهضة فيروس كورونا

السودان يُدين الهجوم على مطار عدن

07:02 م الخميس 31 ديسمبر 2020
السودان يُدين الهجوم على مطار عدن

وزارة الخارجية السودانية

الخرطوم - (أ ش أ):

دانت وزارة الخارجية السودانية، بأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف أمس الأربعاء، مطار عدن في اليمن لحظة وصول الطائرة التي تُقل رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى الأبرياء.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن هذا العمل الإرهابي يستهدف الخطوات الإيجابية التي تحققت بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، وتنفيذ الشق العسكري بموجب اتفاق الرياض الرامي لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.

وأكدت قناعتها التامة بأن هذا الهجوم لن يثني الحكومة اليمنية الجديدة عن القيام بواجباتها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة اللحمة بين الأشقاء في اليمن بما يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني.

كما أكدت وقوفها إلى جانب الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية، معربة عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها للجرحى بعاجل الشفاء.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية السودانية السودان مطار عدن الهجوم على مطار عدن

الخبر التالى:

التحرير الفلسطينية: يجب حشد رأي عام عالمي مساند لقضية شعبنا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 136644

    عدد المصابين

  • 111451

    عدد المتعافين

  • 7576

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 82981032

    عدد المصابين

  • 58731700

    عدد المتعافين

  • 1809633

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد مروره بأزمة صحية.. نقل السيناريست وحيد حامد إلى العناية المركزة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا