فاوتشي يُطمئن أمريكا بشأن "تحور كورونا": مناعة القطيع ستتحقق في الخريف

وكالات:

كشف كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، الخميس، عن الموعد المُتوقع أن تعود خلاله بعض مظاهر الحياة لطبيعتها في أمريكا بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتوقع فاوتشي أن تصل البلاد إلى قدر من المناعة الجماعية أو ما يعرف بـ"مناعة القطيع" من خلال اللقاحات على نحو يكفي لعودة "بعض مظاهر الحياة الطبيعية" بحلول خريف 2021، رغم العقبات التي تواجه المراحل الأولى من طرح اللقاح.

وأشار فاوتشي، خلال مناقشة عبر الإنترنت للجائحة مع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، إلى أن الولاية رصدت سلالة جديدة أسرع انتشارا من كورونا وهي السلالة التي ظهرت في بريطانيا في البداية، وذلك بعد يوم من توثيق ظهور أول حالة أمريكية معروفة بالسلالة الجديدة في كولورادو. وقال إنه "لم يُفاجأ" من ذلك.

وأضاف أنه من المحتمل ظهور حالات أخرى من السلالة الجديدة في جميع أنحاء البلاد، لافتا إلى أن "الطبيعة المتحولة لمثل هذه الفيروسات أمر طبيعي"، بحسب "رويترز".

وتابع: "يبدو أن هذه الطفرة تجعل الفيروس أكثر قدرة على الانتقال من شخص إلى آخر، ومع ذلك فإن الأفراد المصابين بأشكال سابقة من كوفيد-19 يبدو أنهم لا يصابون مرة أخرى بهذه السلالة مما يعني أن أي مناعة مكتسبة بالفعل تحمي من هذه السلالة بالذات".

وفيما يتعلق بالتطعيم، أعرب فاوتشي عن ثقته في التغلب على مواطن الخلل في توزيع اللقاح، متوقعًا إتاحة التطعيمات على نطاق واسع لعامة الناس بحلول أبريل.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 3900 وفيات بكوفيد-19 الأربعاء، وفق تعداد نشرته جامعة جونز هوبكنز، وهو رقم قياسي يومي جديد للوفيات جراء الفيروس.