مشروع قانون ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحصل على الموافقة الملكية
لندن - (د ب أ):
حصل مشروع قانون ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على الموافقة الملكية من الملكة إليزابيث الثانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، مما يعني أنه أصبح الآن قانونا رسميا في بريطانيا.
ويحدد التشريع، الذي أطلق عليه رسميا قانون الاتحاد الأوروبي (العلاقات المستقبلية) لعام 2020، القواعد التجارية بين بريطانيا والتكتل الأوروبي اعتبارا من أول يناير.
وكان قد تم عرضه على البرلمان البريطانى حيث وافق عليه النواب المنتخبون في مجلس العموم بأغلبية 521 صوتا ومعارضة 73 عضوا.
ثم حصل مشروع القانون على موافقة مجلس اللوردات، بعد ما يقرب من ثماني ساعات من المناقشات.
وبعد نتيجة مجلس اللوردات، منحته الملكة إليزابيث الثانية موافقتها الرسمية، ليتحول مشروع القانون رسميا إلى قانون بريطاني.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
136644
عدد المصابين
-
111451
عدد المتعافين
-
7576
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
82981032
عدد المصابين
-
58731700
عدد المتعافين
-
1809633
عدد الوفيات
إعلان