‏الصليب الأحمر الدولي: مقتل 3 من عناصرنا في انفجار مطار عدن

وكالات

‏أعلن الصليب الأحمر الدولي، مساء أمس الأربعاء، مقتل 3 من عناصره في انفجار مطار عدن الدولي، الذي وقع عصر الأربعاء، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن صدمتها البالغة لسقوط ثلاثة من موظفيها بين القتلى الذين خلفهم الانفجار الذي وقع في مطار عدن، في وقت سابق من اليوم، موضحة أن مصير موظف آخر لا يزال مجهولاً.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أن موظفيها كانوا بصدد العبور عبر مطار عدن مع مدنيين آخرين إلى وجهة أخرى، عندما وقع الانفجار "الذي أسفر كذلك عن إصابة ثلاثة آخرين، توصف إصابة أحدهم بالخطيرة".

وأعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، مقتل ‏وشخص واحد و10 جرحى من الإعلاميين الذين حضروا لتغطية وصول الحكومة إلى مطار عدن.

ارتفع عدد ضحايا التفجير الذي استهدف مطار عدن الدولي جنوبي البلاد، عصر اليون الأربعاء، إلى 135 قتيلاً وجريحًا.

وقال قاسم بحيبح، وزير الصحة في الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الأربعاء، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "25 شهيدًا و110 جرحى ضحايا جريمة الإرهاب التي استهدفت المطار اليوم".