الكويت تدين بشدة استهداف مطار عدن في اليمن
الكويت - (أ ش أ)
أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانتها وبأشد العبارات استهداف مطار عدن في اليمن أثناء وصول طائرة رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، والذي أسفر عن مقتل وجرح العشرات من الأبرياء.
وأوضحت الخارجية الكويتية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن هذا العمل الإرهابي الجبان يستهدف إفشال ما تحقق من خطوات إيجابية عبر تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة.
وأبدت قناعتها بأن مثل هذه الأعمال لن تثني الحكومة اليمنية الجديدة عن القيام بواجباتها، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار، مؤكدة تضامن الكويت مع الأشقاء في اليمن.
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