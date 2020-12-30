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تركيا تتسلم الشحنة الأولى من لقاح سينوفاك الصيني

10:46 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020
تركيا تتسلم الشحنة الأولى من لقاح سينوفاك الصيني

تركيا تتسلم الشحنة الأولى من لقاح سينوفاك الصيني

وكالات:

تسلمت تركيا الشحنة الأولى من لقاح "سينوفاك" الصيني في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بعد نحو أسبوع من إعلان أنقرة أن اللقاح آمن وفعال استنادا إلى نتائج تجارب المرحلة الثالثة، بحسب "رويترز".

وكان مُقررًا وصول الشحنة الأولى، التي تشمل 3 ملايين جرعة، وهي جزء من صفقة لتوريد 50 مليون جرعة، يوم 11 ديسمبر، لكنها واجهت عقبات.

وجرى تحميل هذه الشحنة الأولى من اللقاح في شاحنات من مطار إيسنبوجا الدولي في أنقرة، ونقلها إلى منشآت تخزين تابعة لوزارة الصحة التركية.

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في تغريدة على "تويتر" إن السلطات ستبدأ التطعيم بعد اختبار اللقاح، وهو ما قد يستغرق 14 يوما.

من ناحية أخرى، اتفقت تركيا مع شركتي فايزر وبيونتيك على توريد 4.5 مليون جرعة من لقاحهما المشترك، في حين تعمل أنقرة على إنتاج لقاح محلي. وتتطلع كذلك لإنتاج لقاح "سبوتنيك في" الروسي محليا.

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