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الخارجية تصدر بيانًا بشأن مستجدات واقعة المصريين المختطفين في نيجيريا

11:26 م الخميس 03 ديسمبر 2020
الخارجية تصدر بيانًا بشأن مستجدات واقعة المصريين المختطفين في نيجيريا

وزارة الخارجية المصرية

وكالات:

قالت وزارة الخارجية إنها تتابع بشكل مستمر حادث سفينة الشحن "ميلان"، التي تعرضت للقرصنة قرابة السواحل النيجيرية، لافتة إلى أن السفينة أصبحت في سلطات إنفاذ القانون إلا أن الخاطفين هربوا وبرفقتهم المختطفين.

وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الخميس أن "المتابعة المستمرة لحادث سفينة الشحن Milan التي تعرضت للقرصنة قبالة السواحل النيجيرية، وعلى متنها مواطنيّن مصرييّن، حيث صرح السفير عمرو محمود عباس مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج بأن القطاع القنصلي بالوزارة على تواصل مع أهالي المُختطَفين لطمأنتهم وإبلاغهم بأخر الجهود المبذولة لتحرير ذويهم".

وأضافت "تواصل السفارة المصرية في أبوجا متابعتها مع الأجهزة الأمنية النيجيرية وقيادة القوات البحرية هناك لاتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتحرير الرهائن المُختطفين".

وتابعت أن "السفينة المُختطفة في حيازة سلطات إنفاذ القانون البحري في الوقت الراهن بعد تخلي الخاطفين عنها، وهروبهم وبرفقتهم المُختطَفين".

وزارة الخارجية نيجيريا السواحل النيجيرية

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