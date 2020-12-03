عمان تعلن عن لقاء بين وزير خارجية الأردن ونظيره الإسرائيلي بسبب فلسطين

وكالات:

التقى وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، مع نظيره الإسرائيلي، جابي أشكينازي، في معبر جسر الملك حسين، لبحث جهود إعادة إطلاق المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكانت دول عربية أعلنت تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وتوسيعها لتشمل التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية والتعليمية والتكنولوجية.

وقال وزير الخارجية الأدرني، أمس، في منتدى الشرق المتوسط الافتراضي، إن تطبيع دول عربية العلاقات مع إسرائيل لا يعني بالضرورة أن يصب الأمر في صالح فلسطين، نظرًا لإعلان تل أبيب التوسع في المستوطنات، وتضييق الخناق على الفلسطينيين.

من جهتها، أعلنت السلطة الفلسطينية إعادة التعاون في المجال الأمني مع إسرائيل، بعد توقفها لمدة أشهر احتجاجًا على النهج السياسي للرئيس الأمريكي ضد فلسطين وإعلان دول عربية تطبيع العلاقات مع تل أبيب.