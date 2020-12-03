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الإليزيه: السيسي يزور فرنسا الاثنين المقبل

07:42 م الخميس 03 ديسمبر 2020
الإليزيه: السيسي يزور فرنسا الاثنين المقبل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وكالات:

أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيزور فرنسا الاثنين المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكانت صحيفة "تريبيون" الفرنسية، ذكرت أمس الأربعاء، أن السيسي، سيزور فرنسا في 8 ديسمبر المقبل، للقاء نظيره الفرنسي، وبحث التعاون الثنائي بين البلدين، وقضايا المنطقة.

وقالت الصحيفة إنه تم تأكيد الزيارة، التي سيلتقي فيها السيسي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرة إلى أن باريس والقاهرة لديهما علاقة متميزة ولا يمكنهما الاستغناء عن بعضهما البعض جيوسياسيًا، خاصة في شرق البحر المتوسط وإفريقيا.

الرئاسة الفرنسية الإليزيه السيسي

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