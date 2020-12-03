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مصر: نتابع حادث القرصنة على سفينة شحن قبالة سواحل نيجيريا

04:45 م الخميس 03 ديسمبر 2020
مصر: نتابع حادث القرصنة على سفينة شحن قبالة سواحل نيجيريا

الخارجية المصرية

القاهرة - أ ش أ

أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها تواصل المتابعة عن كثب لحادث القرصنة على سفينة الشحن Milan قبالة السواحل النيجيرية، والذي أسفر عن اختطاف طاقمها ومن بينهم مواطنيّن مصرييّن،.

وصرح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج السفير عمرو محمود عباس - في بيان صحفى اليوم الخميس- بأنه على تواصل دائم مع سفيرنا في أبوجا لمتابعة آخر مستجدات الحادث.

وذكرت الخارجية أن جهود السفارة واتصالاتها استمرت بالفعل، بما في ذلك مع صاحب شركة الشحن المُستأجرة للسفينة، الذي أفاد بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من الخاطفين صباح أمس، الذين سمحوا له بالتحدث مع المُختطفين وأن جميعهم بخير وصحة جيدة.

وتواصل وزارة الخارجية والسفارة المصرية في أبوجا متابعتها مع السلطات والأجهزة الأمنية النيجيرية لضمان سلامة المختطفين، وسرعة الإفراج عنهما واعادتهما إلى أرض الوطن.

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