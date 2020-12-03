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تدشّين أول طابع بريدي تذكاري يحمل صورة سلطان عمان (صور)

02:54 م الخميس 03 ديسمبر 2020
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مسقط- (د ب أ):

أعلن الرئيس التنفيذي لبريد سلطنة عمان عبدالملك بن عبدالكريم البلوشي ، الخميس، إطلاق أول طابع بريدي تذكاري يحمل صورة السلطان هيثم بن طارق.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية، الخميس، عن البلوشي قوله إن الطابع التذكاري يشكل رمزًا للأجيال القادمة ويُخلّد بداية عهد تولّي السلطان هيثم مقاليد الحكم وقيادة دفّة الوطن نحو المزيد من المكاسب الوطنية.

وأشار إلى تدشين طابع بريدي آخر احتفالا بالعيد الوطني الخمسين للنهضة تخليدًا لما حققته السّلطنة من نقلة نوعية شهدت تطوّرًا وازدهارًا ونموًّا على كافة الأصعدة.

بدوره ، أكد جمال بن حسن الموسوي أمين عام المتحف الوطني العماني توجّه المتحف الوطني لإبراز الأبعاد الحضاريّة والتاريخيّة والثقافيّة لعُمان ، ووضع البرامج الناقلة لفكر الانسان من الثقافة المتنوعة والتعاون الداخلي والخارجي.

وقال الموسوي: "نحتفي اليوم بتدشين أول طابع بريديّ يحمل صورة السُّلطان هيثم ، وتدشين طابع العيد الوطني الخمسين المجيد" ، مشيرا إلى أن المتحف الوطني يضم مجموعة من الطوابع التاريخية المميزة التي توثق لمسيرة الخدمات البريديّة في عُمان من القرن الـ 19 وحتى اليوم الحالي.

ووفق الوكالة، وقّع بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد، راعي حفل التدشين، على غلاف طابعي البريد وتدشين النسخة المكبّرة من الطابعين.

سلطان عمان عبدالملك بن عبدالكريم

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