سيناتور أمريكي يعيد تقديم مشروع قانون لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين إرهابية

وكالات:

أعاد سيناتور أمريكي، تقديم مشروع قانون يصنف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وهو قانون يحث وزارة الخارجية الأمريكية على استخدام سلطتها لتحديد الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية.

وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي،: "أنا فخور بإعادة طرح هذا القانون، ولتعزيز حرب أمريكا ضد الإرهاب الإسلامي المتطرف. إنني أثني على عمل الإدارة الحالية في تسمية الإرهاب باسمه ومحاربة انتشار هذا التهديد المحتمل، وأتطلع إلى تلقي المعلومات الإضافية التي يطلبها هذا القانون الجديد من وزارة الخارجية".

ولفت إلى أن "العديد من أقرب حلفائنا في العالم العربي، توصلوا إلى استنتاج منذ فترة طويلة، أن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة إرهابية تسعى إلى بث الفوضى في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وسأواصل العمل مع زملائي لاتخاذ إجراءات ضد الجماعات التي تمول الإرهاب".

وأضاف: "منذ تأسيس جماعة الإخوان المسلمين في مصر، دأبت الجماعات التابعة للإخوان على الدعاية والتحريض على الكراهية ضد المسيحيين واليهود وغيرهم من المسلمين".