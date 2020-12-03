أكثر الكلمات إنتشاراً

مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص الطقس فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة عمرو دياب انتخابات النواب شيكابالا اغتيال زادة الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

أرامكو: عطل في إحدى المضخات بمحطة توزيع في جازان السعودية

12:54 ص الخميس 03 ديسمبر 2020
أرامكو: عطل في إحدى المضخات بمحطة توزيع في جازان السعودية

محطة توزيع المشتقات النفطية أرامكو

الرياض (د ب أ)

أعلنت أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، حدوث عطل في إحدى المضخات بمحطة توزيع المشتقات النفطية في منطقة جازان (جنوب غرب) المملكة.

وذكرت الشركة في بيان لها مساء أمس الأربعاء، أنه نظرًا لحدوث عطلٍ فني في إحدى المضخات بمحطة توزيع المشتقات النفطية في منطقة جازان، فقد طرأ نقصٌ في بعض المشتقات النفطية، في عدد من محطات بيع الوقود في المنطقة.

وأكّدت أن فِرقها الفنية تعمل على مدار الساعة لإصلاح العطل الفني، في أسرع وقت ممكن، وتوفير المشتقات النفطية التي تحتاجها منطقة جازان، من المحطة، بلا انقطاع, حيث عادت إمدادات المشتقات النفطية تدريجيا.

وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت في 11 نوفمبر الماضي، اندلاع حريق في محطة لتوزيع المنتجات النفطية في منطقة جازان نتيجة هجوم شنته قوات تابعة لجماعة الحوثي في اليمن.

محطة توزيع المشتقات النفطية شركة أرامكو جازان السعودية

الخبر التالى:

وزير الداخلية الفرنسي: سنراقب أكثر من 70 مسجدًا في البلاد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 116724

    عدد المصابين

  • 102949

    عدد المتعافين

  • 6694

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 64725137

    عدد المصابين

  • 44808528

    عدد المتعافين

  • 1496711

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قفزة كبيرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا