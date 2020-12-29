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الرئيس الجزائري يعود إلى بلاده بعد رحلة علاج إلى ألمانيا استمرت لشهرين

09:23 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
الرئيس الجزائري يعود إلى بلاده بعد رحلة علاج إلى ألمانيا استمرت لشهرين

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون


وكالات

عاد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مساء الثلاثاء، إلى بلاده بعد رحلة علاج في ألمانيا استمرت لنحو شهرين، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

ووفقًا "سكاي نيوز" فقد نشر التلفزيون الرسمي الجزائري، اليوم الثلاثاء، صورًا للرئيس عبد المجيد تبون بعد عودته من ألمانيا حيث كان يعالج من كورونا.

وفي 13 ديسمبر الجاري، ظهر تبون للمرة الأولى بعد إصابته بفيروس كورونا، عبر التلفزيون العام في خطاب ألقاه غداة الذكرى الأولى لانتخابه. ولفت تبون إلى أنه يمضي فترة نقاهة تستمر أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. وكان آخر ظهور علني لتبون في 15 أكتوبر حين التقى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

عبد المجيد تبون رئيس الجزائر

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