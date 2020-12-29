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السودان يشيد بالدعم الإماراتي المتواصل

07:45 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
السودان يشيد بالدعم الإماراتي المتواصل

السفيرة إلهام إبراهيم

السودان - (أ ش أ)

أشادت السفيرة إلهام إبراهيم الوكيل المساعد للشؤون السياسية في وزارة الخارجية السودانية، بالدعم الإماراتي المتواصل للسودان في المحافل الدولية والإقليمية، لاسيما مساعدته من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الوكيل المساعد، التقت مع حمد الجنيبي سفير الإمارات لدى السودان، وتناول اللقاء العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين والسبُل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك.

وأشادت بالمساعدات الإنسانية الإماراتية للسودان في كارثة السيول والفيضانات الأخيرة وكذلك الدعم المقدر للقطاع الصحي خلال جائحة كورونا.

وتطرق اللقاء كذلك إلى مخرجات لجنة التشاور السياسي التي انعقدت في الأسبوع الأول من الشهر الجاري لتعزيز التعاون الثنائي، والخطوات العملية لتنفيذها.

من جانبه، عبر سفير الإمارات عن رغبة بلاده في تعزيز علاقات التعاون مع السودان بما يخدم المصالح المشتركة، مؤكدا حرصه على تنفيذ ومتابعة توصيات لجنة التشاور السياسي بين البلدين.

هذا المحتوى من

Asha
السودان الإمارات الهام ابراهيم

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