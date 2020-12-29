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رئيس وزراء السويد يتصدر عناوين الصحف بسبب زيارة مركز تسوق وسط الجائحة

06:20 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
رئيس وزراء السويد يتصدر عناوين الصحف بسبب زيارة مركز تسوق وسط الجائحة

رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين

ستوكهولم - (د ب أ)

تصدر رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، عناوين الصحف في بلاده اليوم الثلاثاء، بسبب زيارته مؤخرا لمركز تسوق، برغم دعوات حكومته للمواطنين بالامتناع عن زيارة مثل هذه الأماكن في خضم جائحة فيروس كورونا.

ونشرت صحيفة "أكسبريسن" التي تصدر في ستوكهولم صورا للوفين في مركز تسوق "جاليريان" في 20 ديسمبر.

وحث لوفين المواطنين قبلها بيومين على الامتناع عن زيارة مراكز التسوق المزدحمة في الفترة التي تسبق عيد الميلاد، أو التسوق في فترة التخفيضات بعد عيد الميلاد.

وقال لوفين في مؤتمر صحفي آنذاك: "آمل وأعتقد أن يدرك المواطنون أن هذا أمر خطير".

وذكر متحدث باسم لوفين اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء زار المركز التجاري "لاستلام أحد الأغراض كان قد سلمه في وقت سابق".

وقال المتحدث ميكائيل ليندستروم في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الزيارة كانت "مخططة بعناية" وإن لوفين "اتبع توصيات وكالة الصحة العامة وتوصياته لتجنب الزحام".

وتعرض وزير العدل مورجان يوهانسون خلال عطلة نهاية الأسبوع لانتقادات بسبب زيارة قام بها في 26 ديسمبر إلى مركز تسوق في مدينة لوند جنوبي البلاد.

ستيفان لوفين مركز تسوق فيروس كورونا

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