موسكو: اللقاح المشترك "سبوتنيك في" وآسترازينكا سيعطي مناعة من كورونا لعامين

موسكو - (أ ش أ):

صرح مدير مركز "جامالي" ألكسندر جينتسبورغ، اليوم الاثنين، أن لقاح فيروس كورونا المستجد المركب من "سبوتنيك- في" و"أسترازينيكا" سيُكسِب متلقيه مناعة لمدة عامين.

وقال جينسبورغ، في مقابلة مع قناة "روسيا 24"، بأن مركز "جامالي" اقترح على الزملاء في أكسفورد إضافة مكون من لقاحه إلى مكون لقاح "آسترازينكا"، وسيتكون لقاح أكسفورد من مكونين، وهذا يجعل من الممكن زيادة قوة المناعة التي ستنشأ نتيجة استخدام هذا اللقاح، وإطالة مدة التأثير الوقائي لهذا الدواء، بحسب ما أوردت وكالة /سبوتنيك/ الروسية.

وتابع قائلا: "أي أن خلايا الذاكرة الناتجة عن استخدام مثل هذا اللقاح الهجين المكون من مكونين على التوالي، ستتشكل على نحو أفضل بكثير، ومن الواضح أن اللقاح، وفقاً لذلك، سيحمي الشخص المُلَقَّح لمدة عامين على الأقل وليس لمدة 3-4 أشهر، على الرغم من أنه، بالطبع، سيتطلب عملا إضافيا لإثبات ذلك تجريبياً".