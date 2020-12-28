السعودية تمدد تعليق الطيران وإغلاق الحدود بسبب كوفيد -19

الرياض- (أ ف ب):

أعلنت السعودية تمديد تعليق الرحلات الجوية وإغلاق الحدود البرية والبحرية لمدة اسبوع إضافي بعد إغلاقها الأسبوع الماضي بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مسؤول في وزارة الداخلية قوله ليل الاحد الاثنين إن المملكة ستقوم بتمديد الإجراءات "لمدة أسبوع آخر، مع التأكيد على استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد".

وأشار البيان إلى أن المملكة ستسمح "بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة، عبر الرحلات الجوية، وفق الإجراءات الاحترازية".

وكانت السعودية والكويت وسلطنة عمان أعلنت الأسبوع الماضي إعادة تعليق كافة الرحلات الجوية وإغلاق حدودها البرية والبحرية بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت سلطنة عمان والكويت أنهما ستستأنفان حركة الطيران في 29 من ديسمبر والأول من يناير المقبل.

وبدأت المملكة في وقت سابق هذا الشهر حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد باستخدام عقار فايزر/بايونتيك.

والسعودية هي الدولة الخليجية التي سجّلت أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ أكثر من 362 ألفا من بينها أكثر من 6100 حالة وفاة.

وكانت المملكة علّقت الرحلات الجوية وأغلقت الحدود لنحو ستة أشهر بين مارس وسبتمبر حين رفعت الحظر جزئيا. وكان من المقرر أن يتم الرفع بشكل كلي في بداية 2021.