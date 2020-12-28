أذربيجان تعلن مصرع أحد جنودها في هجوم لمجموعة مسلحة أرمنية في كاراباخ

موسكو- (أش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن هجوم شنته مجموعة مسلحة أرمنية على مواقع أذربيجانية في كاراباخ، مما أسفر عن قتيل واحد.

وذكر المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان له اليوم الاثنين حسبما أفادت وكالة أنباء " سبوتنيك" الروسية، أن مجموعة مسلحة أرمنية مكونة من ستة أفراد من القوات المسلحة الأرمينية هاجمت ليلة أمس الأحد وحدات الجيش الأذربيجاني في اتجاه قرية أجدام بمنطقة خوجافيند.

وأضاف البيان" أن الجندي الأذربيجاني،جانباروف المير رايل أوغلو ، قتل جراء الهجوم، بينما جرح الجندي علييف أمين سليمان أوغلو".