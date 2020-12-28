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كورونا في أوكرانيا: الإصابات تتخطى عتبة المليون حالة

10:17 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020
كورونا في أوكرانيا: الإصابات تتخطى عتبة المليون حالة

السلطات في أوكرانيا

كييف- (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الاثنين تسجيل أربعة الآف و385 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و30 ألفا و374 حالة.

وقال ستيبانوف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بحسب ما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تشمل 196 طفلا و141 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.

وأضاف وزير الصحة الأوكراني أنه تم تسجيل 75 حالة وفاة فيما تماثل 7191 شخصا للشفاء وانتقل 1588 إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وشهدت العاصمة كييف أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها زابوريزهيا ثم ميكولايف ودنيبروبتروفسك.

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أوكرانيا وزير الصحة الأوكراني فيروس كورونا كوفيد-19

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