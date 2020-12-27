أكثر الكلمات إنتشاراً

لاشين إبراهيم لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

أزمة مرشحة للتفاقم فى العلاقات بين كولومبيا وروسيا بعد طردهما دبلوماسيين

07:44 ص الأحد 27 ديسمبر 2020
أزمة مرشحة للتفاقم فى العلاقات بين كولومبيا وروسيا بعد طردهما دبلوماسيين

أرشيفية

بوجوتا - (أ ش أ):
تصاعد التوتر بين كولومبيا وروسيا بعد تبادل البلدين إبعاد دبلوماسيين في أعقاب إعلان حكومة بوجوتا في مطلع الشهر الجاري طرد اثنين من الدبلوماسيين العاملين في السفارة الروسية لدى كولومبيا، وهو الإجراء الذي ردت عليه موسكو بالمثل بإبعاد اثنين من الدبلوماسيين الكولومبيين العاملين في سفارة بلديهما في روسيا.
ولم تفصح كولومبيا رسميا عن أسباب قيامها بإبعاد الدبلوماسيين الروسيين، غير أن عدداً من وسائل الإعلام الكولومبية تحدثت اليوم عن ضلوعهما في أنشطة تجسس في البلاد. واكتفت حكومة بوجوتا بتأكيد أنباء إبعاد روسيا لاثنين من دبلوماسييها رداً على الإجراء الكولومبي.
وفي مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الكولومبية بوجوتا ، كشف مسؤولون في وزارة الخارجية الكولومبية النقاب عن توقيت إبعاد الدبلوماسيين الروسيين في الثامن من الشهر الجاري، لكنهم أحجموا عن الحديث عن أسباب الإبعاد، واكتفوا بالقول إن الدبلوماسيين الروسيين "ارتكبا انتهاكاً" لمعاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وكان الرئيس الكولومبي، إيفان دوكو، قال في مقابلة صحفية منفصلة قبل قبل يومين إن "الكشف عن المزيد من المعلومات في تلك اللحظة لا ينسجم مع مبادئ استمرار العلاقات الثنائية" بين كولومبيا وروسيا.
وزعمت كبريات الصحف الكولومبية، من بينها صحيفتا "إل تيمبو" و"سيمانا"، أن الدبلوماسيين الروسيين انخرطا في أنشطة تجسس استهدفت صناعة الطاقة والمعادن الكولومبية في مدينة كالي، وهي مركز حضري صناعي يقطنه نحو 2ر2 مليون مواطن كولومبي، وتشتهر بأنها منصة اقتصادية رائدة في جنوب البلاد، وتصنف من بين المناطق المحلية الأسرع نمواً في أميركا اللاتينية.
وكشفت صحيفة "إل تيمبو" أسماء الدبلوماسيين الروسيين وقالت إنهما ألكسندر باريستوف وألكسندر بيلوزوف. ومن جانبها، ادعت محطة "راديو دبليو" الإذاعية الكولومبية أن باريستوف يعمل في "جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي"، وهو الذي يضاهي في عمله "وكالة الاستخبارات الأميركية". وأضافت المحطة أن بيلوزوف يعمل ظابطاً في الإدارة الرئيسية للأركان العامة للقوات المسلحة الروسية التي تعرف اختصاراً بـ"جي أر يو" GRU.
وأحجمت وزارة الخارجية الروسية والسفارة الروسية لدى بوجوتا الرد على تساؤلات وسائل الإعلام الكولومبية بشأن أحداث إبعاد الدبلوماسيين بين البلدين.

هذا المحتوى من

روسيا كولومبيا طرد دبلوماسيين

الخبر التالى:

الهند تسجل 18 ألفا و732 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 131315

    عدد المصابين

  • 109462

    عدد المتعافين

  • 7352

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 80635441

    عدد المصابين

  • 56839306

    عدد المتعافين

  • 1763844

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| 1189 إصابة وموعد ذروة الموجة الثانية.. وإلغاء الجامعات في هذه الحالة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا