أكثر الكلمات إنتشاراً

لاشين إبراهيم لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

الرئيس اليمني: أهم أولويات الحكومة الجديدة مواجهة التحديات الاقتصادية

03:41 م السبت 26 ديسمبر 2020
الرئيس اليمني: أهم أولويات الحكومة الجديدة مواجهة التحديات الاقتصادية

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي

صنعاء- (د ب أ):

أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي رئيس، السبت، ان أهم أولويات الحكومة الجديدة التي ستعمل عليها في المقام الاول هي مواجهة التحديات الاقتصادية ووقف تدهور الحالة الاقتصادية ودعم العملة الوطنية وبناء وتعزيز ايرادات الدولة ومؤسساتها المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع الحكومة بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، عقب أداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الجديدة.

وشدد هادي على أهمية أن تتحرك الحكومة كفريق واحد وبرنامج واحد وهدف واحد يمثل طموحات الشعب ويؤسس لمرحلة جديدة تلغي كل آثار الماضي للتحرك باتجاه المستقبل.

وقال هادي حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ": "صحيح أنكم قادمين من أحزاب وتكتلات ومناطق جغرافية مختلفة، ليكن همكم الوطن والمواطن اولاً واخيراً، فالوطن فوق الاحزاب وفوق الكل، ونحن في مرحلة جديدة ونعول عليكم لتعملوا كفريق واحد".

وأضاف "وهذه حكومة معظم أعضائها وجوه شابة، وعليكم الابتعاد عن أي مناكفات أو صراع، ويجب الحفاظ على مظاهر الدولة، وسمعة الدولة وهيبة الدولة ورمزية الدولة، ولا اريد ان أسمع عن أي وزير في هذه المرحلة أن يصدر تصريح يضر بسمعة الدولة".

وأضاف: "نريد عدن عاصمة للجميع، نريد مؤسسات تبنى، نريد اقتصاد يتعافى، نريد أمن يستتب، نريد مواجهة للانقلاب، ونريد خدمات للناس، وهذا باختصار ما ينتظركم، ومن أثبت جدارته في إدارة الوزارة فأهلاً وسهلاً به وسيكون محل احترام الشعب والقيادة، ومن اساء فيها سيتم محاسبته وتغييره".

عبدربه منصور التحديات الاقتصادية اليمن تشكيل الحكومة اليمنية

الخبر التالى:

بن راشد يتسلم رسالة لرئيس الإمارات للمشاركة في "القمة الخليجية"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 130126

    عدد المصابين

  • 108985

    عدد المتعافين

  • 7309

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 79729121

    عدد المصابين

  • 56125761

    عدد المتعافين

  • 1749340

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:شبورة مائية وأمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا