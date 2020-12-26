علماء بريطانيون يجرون تجربة لمنع عودة كورونا للمتعافين منه
لندن- (د ب أ):
يعمل علماء بريطانيون على تقييم مدى فعالية علاج يمكنه أن يحول دون عودة مرض كوفيد-19 للأشخاص الذين اصيبوا به بالفعل، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وطورت مؤسسة "مستشفيات لندن الجامعية إن اتش إس" وشركة "أسترا زينيكا" الدواء وتلقى المشاركون في التجربة جرعتين، بحسب الصحيفة.
ويمكن للعلاج أن يتوفر في مارس أو أبريل في حال تمت الموافقة عليه من الجهات الرقابية بعد مراجعة الأدلة التي تعطيها الدراسة، بحسب الصحيفة.
وجرى حقن عشرة مشاركين بالدواء، حسبما نقلت الجارديان عن الطبيبة كاثرين هوليهان، وهي عالمة متخصصة في دراسة الفيروسات في مستشفيات لندن الجامعي وترأس الدراسة المسماة "ستور تشيسار" .
وقالت هوليهان إن المشاركين كانوا قد تعرضوا للفيروس في المنزل أو في موقع طبي أو في قاعات الدراسة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.
وافقت المملكة المتحدة في نوفمبر على شراء مليون جرعة من علاج كوفيد-19 من انتاج شركة أسترازينيكا المسمى "ايه زد دي 7442 " في حال نجح في تجارب المرحلة الثالثة.
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