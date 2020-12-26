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الحكومة اليمنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية في الرياض

01:59 م السبت 26 ديسمبر 2020
الحكومة اليمنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية في الرياض

الحكومة اليمنية تؤدي اليمين الدستورية

وكالات:

أدت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة، معين عبدالملك، السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، حسبما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية.

وأمر هادي الأسبوع الماضي بتشكيل حكومة جديدة مؤلفة من 24 حقيبة، مناصفة بين الشمال والجنوب، يحتفظ عبد الملك بالرئاسة فيها.

وجاء هذا الإجراء بالتوافق مع اتفاق الرياض المبرم قبل عام لإنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي، وبناء على مخرجات الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي.

ومن شأن التوافق الذي صنعه "اتفاق الرياض" بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي من خلال الإعلان عن تشكيل وزارة كفاءات سياسية وتنفيذ الترتيبات العسكرية وفقا للاتفاق الموقع في نوفمبر2019، أن يعيد تصويب المهام نحو أولويات عسكرية وسياسية واقتصادية وإنقاذ الريال اليمني من انهيار تاريخي.

الحكومة اليمنية الجديدة معين عبدالملك الرياض عبدربه منصور هادي

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