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توزيع الجرعات الأولى من لقاح كورونا على الولايات الألمانية

11:08 ص السبت 26 ديسمبر 2020
توزيع الجرعات الأولى من لقاح كورونا على الولايات الألمانية

لقاح كورونا

ميونخ- (د ب أ):

وصلت الجرعات الأولى من لقاحات كورونا إلى الولايات الألمانية اليوم السبت وذلك قبل يوم واحد قبل بدء إعطاء التطعيمات.

وفي ولاية بافاريا، كان وزير الداخلية يوأخيم هيرمان ووزيرة الصحة ميلاني هومل في استقبال الشحنة في مدينة ارلانجن صباح اليوم.

وأوضحت هومل أن هذه الشحنة تمثل نصف الكمية الأولى من الجرعات المحددة للولاية والبالغ عددها 9750 جرعة.

ومن المنتظر أن تصل الكمية الباقية إلى ميونخ، عاصمة بافاريا، وسيتم توزيع الجرعات محليا على كل مراكز التطعيم الـ99 في بافاريا انطلاقا من مدينتي ميونخ وارلانجن.

وسيتم نشر أول فريق تطعيم متنقل غدا الأحد لإعطاء التعطيمات في المقام الأول داخل دور الرعاية الصحية والمسنين وكذلك المستشفيات.

ونقلت شركة تعمل في الخدمات اللوجستية شحنة من لقاحات كورونا إلى ولاية تورينجن على متن شاحنات مبردة ترافقها الشرطة، وقد وصلت الشحنة إلى مكان في الولاية الواقعة شرقي ألمانيا لم يتم الإعلان عنه على وجه الدقة.

وتجري الاستعدادات على قدم وساق في ولايات أخرى للتحضير لتوزيع اللقاح.

وستقوم الحكومة الاتحادية اليوم بتوريد عشرات الآلاف من جرعات اللقاح الذي طورته شركتا بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية إلى 27 مقرا اليوم، ومن هناك سيتم توزيعها على مراكز التطعيم والفرق المتنقلة التي ستقوم بإعطاء أول التطعيمات غدا.

ومن المنتظر أن يتم البدء في التطعيمات بالأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عاما بالإضافة إلى أطقم الرعاية وأطقم المستشفيات المعرضين على نحو خاص لخطر الإصابة.

لقاح كورونا الولايات الألمانية التطعيمات ميلاني هومل

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