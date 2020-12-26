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مقتل ثلاثة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هجمات بإفريقيا الوسطى

08:02 ص السبت 26 ديسمبر 2020
مقتل ثلاثة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هجمات بإفريقيا الوسطى

أرشيفية

نيويورك- (د ب أ):
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان إن ثلاثة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قتلوا في هجمات بجمهورية إفريقيا الوسطى يوم الجمعة.

وقتل ثلاثة من قوات حفظ السلام من بوروندي وأصيب اثنان آخران على أيدي مهاجمين مسلحين على قوات الأمن المحلية وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى في ديكوا بمقاطعة كيمو وباكوما في محافظة مبومو. ولم يتم تحديد هوية المهاجمين.

ومن المقرر أن تجري جمهورية إفريقيا الوسطى غدا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وحذر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل أيام من أن العنف المسلح يشكل تهديدا خطيرا لأمن المدنيين وحقهم في التصويت.

قال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء إن تحالفا جديدًا للمتمردين اشتبك مؤخرًا مع قوات الأمن في أجزاء مختلفة من البلاد، بما في ذلك بالقرب من العاصمة بانجي.

تعاني جمهورية إفريقيا الوسطى الغنية بالنفط من الصراع منذ سنوات، حيث تشهد اشتباكات بين تحالف المتمردين وأغلبيتهم من المسلمين وميليشيات مسيحية بعد الإطاحة بالرئيس فرانسوا بوزيزي في عام 2013.​

قوات حفظ السلام إفريقيا الوسطى أنطونيو جوتيريش

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