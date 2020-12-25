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ميليشيات مسلحة تنتشر في شوارع عراقية.. والكاظمي: مستعدون بالمواجهة

09:54 م الجمعة 25 ديسمبر 2020
ميليشيات مسلحة تنتشر في شوارع عراقية.. والكاظمي: مستعدون بالمواجهة

ميليشيات الحوثي

وكالات:
انتشرت ميليشيات مسلحة تابعة لعصائب أهل الحق، التي يرأسها قيس الخزعلي، في شوارع عراقية، للمطالبة بإخراج من اعتقلتهم الشرطة العراقية منذ أيام، من السجون.
وهددت تلك الميليشيات، وفقا للعربية، بنشر الفوضى في العراق، إذا لم يتم الإفراج عن ذويهم.
وظهرت أكثر من مجموعة تابعة للعصائب بقيادة قيس الخزعلي، في مقاطع فيديو مصورة وهم يحملون السلاح، ويتوعدون الكاظمي، وبأنهم رهن إشارة الأمين العام للحركة.
من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، باستعداده للمواجهة إذا اقتضى الأمر، مطالبا بالتهدئة لمنع زج البلاد في مغامرة "عبثية".
وكتب الكاظمي في تغريدة "أمن العراق أمانة في أعناقنا، لن نخضع لمغامرات أو اجتهادات، عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون. طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية اخرى، ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر".

ميليشيات الحوثي الشرطة العراقية قيس الخزعلي

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