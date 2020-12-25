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وفاة زعيم المعارضة في مالي جراء إصابته بكورونا

01:59 م الجمعة 25 ديسمبر 2020
وفاة زعيم المعارضة في مالي جراء إصابته بكورونا

زعيم المعارضة سومايلا سيسي

باماكو - أ ش أ

أعلنت عائلة زعيم المعارضة في مالي "سومايلا سيسي" اليوم الجمعة أنه توفي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد عن عمر ناهز 71 عاما، وذلك عقب شهرين من إطلاق سراحه خلال صفقة تبادل رهائن .

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية عن أحد أفراد عائلة سيسي قوله ان زعيم المعارضة توفي في فرنسا عقب نقله إليها لتلقي العلاج بعدما أصيب بفيروس كورونا.

وكان قد تم اختطاف زعيم المعارضة في مالي "سومايلا سيسي" خلال مشاركته بجولة انتخابية في 26 مارس الماضي،تمهيدا للاستحقاق التشريعي، في عملية غير مسبوقة تطاول شخصية سياسية بهذا المستوى في معقله الانتخابي "نيافونكي" بمنطقة "تمبكتو".

هذا المحتوى من

Asha
سومايلا سيسي باماكو فيروس كورونا

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