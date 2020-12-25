أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

اليابان تمنح كبار السن والمرضى أولوية التطعيم ضد كورونا

10:29 ص الجمعة 25 ديسمبر 2020
اليابان تمنح كبار السن والمرضى أولوية التطعيم ضد كورونا

التطعيم ضد كورونا

طوكيو -أ ش أ

أعلنت مصادر حكومية يابانية، أن الحكومة تخطط لوضع 3 فئات ذي أولوية لتلقي لقاح ضد كوفيد-19 وتستهدف نحو 50 مليون شخص من بينهم العاملين في مجال الصحة وكبار السن والذين يعانون من حالات صحية خطيرة مسبقة.

وذكرت صحيفة "ذا جابان نيوز" اليابانية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة - أن وزارة الصحة أشارت إلى أن العاملين في مجال الرعاية الصحية يجب أن يكونوا على رأس أولويات التطعيم يليهم أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر.

وأضافت الصحيفة أن المجموعة ذات الأولوية الثالثة من المقرر أن تضم أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 64 عامًا والذين يعانون من حالة صحية خطيرة مسبقا، ويتوقع أن تشمل الحالات 14 نوعًا من الأمراض بما في ذلك أمراض القلب والسكري وأمراض الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يزيد مؤشر كتلة الجسم لديهم عن 30 ما يشير إلى السمنة.

هذا المحتوى من

لتطعيم ضد كورونا طوكيو اليابان لقاح كورونا

الخبر التالى:

خبير ألماني: التطعيم لن يؤثر على الوباء في الوقت الحالي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 127972

    عدد المصابين

  • 107961

    عدد المتعافين

  • 7209

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 78949750

    عدد المصابين

  • 55498063

    عدد المتعافين

  • 1735168

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا