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ترودو يعلن تمديد حظر دخول الطائرات القادمة من بريطانيا إلى كندا

10:27 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020
ترودو يعلن تمديد حظر دخول الطائرات القادمة من بريطانيا إلى كندا

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

مونتريال - (د ب أ)

أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو اليوم الأربعاء تمديد حظر دخول الرحلات الجوية الخاصة والتجارية القادمة من بريطانيا حتى 6 من يناير المقبل، لمنع انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا سريعة الانتشار.

وقال ترودو للصحفيين، إنه تم إعلان تجميد مؤقت مبدئي لكل الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا إلى كندا يوم الأحد بعد اجتماع مجموعة الاستجابة التابعة للحكومة لبحث سلالة كورونا الجديدة التى تم اكتشافها فى بريطانيا.

وأضاف ترودو إن المسؤولين الكنديين يعملون على الاتصال بكافة المسافرين الذين وصلوا إلى كندا من بريطانيا قبل سريان حظر الرحلات الجوية.

وأضاف أن كندا تشترط من كافة المسافرين الذين يصلون إليها تطبيق العزل الذاتي لمدة أسبوعين.

كندا جاستن ترودو حظر الطيران بريطانيا

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