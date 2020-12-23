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وزير خارجية موريشيوس يشيد بمتانة علاقات بلاده ومصر

09:14 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020
وزير خارجية موريشيوس يشيد بمتانة علاقات بلاده ومصر

وزير خارجية موريشيوس يستقبل سفيرة مصر


مصر - (أ ش أ)

أشاد وزير خارجية موريشيوس ناندو بودا، بمتانة العلاقات بين بلاده ومصر سواء على الصعيد الثنائي أو متعدد الأطراف.
جاء ذلك خلال استقبال وزير خارجية موريشيوس لسفيرة مصر لدى موريشيوس علياء برهان، حيث هنأها على بدء مهمتها كسفيرة لمصر لدى بلاده.
وذكرت الخارجية اليوم الأربعاء أن ناندو بودل أعرب عن تطلعه لأن يشهد التعاون بين البلديّن آفاقاً جديدة، لا سيما على صعيد جذب الاستثمارات وتعزيز التبادُل التجاري، مشيرًا كذلك إلى الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده للاستفادة من الخبرة المصرية في مجالات عديدة أبرزها الزراعة والري والثروة السمكية وتمكين المرأة والسياحة البحرية.
من جانبها، أكدت السفيرة علياء برهان أهمية النهوض بالعلاقات الاقتصادية ومضاعفة حجم التبادُل التجاري في ظل الإمكانات المصرية المتميزة في المجالات ذات الأولوية للجانب الموريشي، وهو ما يُتيح فرص عديدة لتعزيز التجارة والاستثمار بين الدولتيّن، خاصةً في ضوء اهتمام مجتمع رجال الأعمال بمصر بالفرص المتاحة في موريشيوس وترحيب الحكومة المصرية بالاستفادة منها لتطوير العلاقات ودفعها إلى آفاق جديدة.

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علياء برهان موريشيوس ناندو بودا

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