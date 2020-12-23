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اليابان تعتزم تشديد القيود على دخول الوافدين من المملكة المتحدة بسبب تفشي سلالة جديدة من كورونا

08:41 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020
اليابان تعتزم تشديد القيود على دخول الوافدين من المملكة المتحدة بسبب تفشي سلالة جديدة من كورونا

أرشيفية

طوكيو - (أ ش أ):
أعلنت الحكومة اليابانية عزمها تشديد القيود على دخول الوافدين من المملكة المتحدة في ظل تفشي سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا المستجد.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء كاتو كاتسونوبو في تصريح للصحفيين - نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن أتش كيه) اليوم الأربعاء - إن الإجراءات اليابانية المكثفة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من غد الخميس.
وأضاف أن المقيمين اليابانيين وغير اليابانيين الذين يقومون برحلات عمل قصيرة تصل إلى سبعة أيام إلى المملكة المتحدة سيتم مطالبتهم بالدخول في حجر صحي لمدة 14 يوما عند عودتهم إلى الوطن أو دخول اليابان.كما سيتم ايضا مطالبة المواطنين اليابانيين العائدين من المملكة المتحدة اعتبارا من 27 ديسمبر الجاري بتقديم دليل على أنهم خضعوا لاختبار فيروس كورونا في غضون 72 ساعة من مغادرة بريطانيا.
وأكد كاتو أن الحكومة اليابانية ستواصل حماية صحة المواطنين وحياتهم، وأنها ستنفذ بنشاط ضوابط الحدود لمنع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في اليابان.

هذا المحتوى من

Asha
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