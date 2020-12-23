آلاف الشاحنات عالقة في اختناق مروري قرب القنال الإنجليزي
لندن - (د ب أ)
تشكلت اختناقات مرورية في جنوب إنجلترا، مساء الثلاثاء، حيث اصطفت آلاف الشاحنات عالقة بالقرب من ميناء دوفر على القنال الإنجليزية، بعد أن أغلقت فرنسا حدودها بسبب مخاوف من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.
وقالت متحدثة باسم مقاطعة كينت، إن نحو 2180 مركبة كانت مصطفة في مطار مانستون المهجور.
وتم إيقاف 630 شاحنة أخرى على عدة ممرات على الطريق السريع "إم 20" الذي يربط بين لندن ودوفر.
وبحسب اتحادات الصناعة، تنتظر حوالي 4000 شاحنة حاليًا مغادرة البلاد. وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن السائقين قالوا إن طعاما بقيمة الملايين يفسد، واشتكوا من الأحوال والظروف القائمة ، مشيرين إلى عدم وجود دورات مياة.
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