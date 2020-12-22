كوريا الجنوبية: مقاتلات روسية وصينية دخلت مجالنا الجوي

بكين -(د ب أ)

دخلت أربع طائرات مقاتلة صينية و15 مقاتلة روسية، منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، وفقًا لما ذكرته القوات المسلحة الكورية الجنوبية.

وذكر بيان أصدرته هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن هذه المناورة يمكن أن تكون جزءًا من تدريب عسكري مشترك بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية دعت الصين وروسيا إلى الحيلولة دون تكرار مثل هذه الحادثة.

وفي يوليو 2019، أطلقت القوات المسلحة الكورية الجنوبية طلقات تحذيرية على مقاتلات روسية بعد دخولها المجال الجوي للبلاد.