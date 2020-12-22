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الكويت تنفي الموافقة على فتح منافذ البلاد اليوم

05:33 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
الكويت تنفي الموافقة على فتح منافذ البلاد اليوم

الدكتور باسل الصباح

الكويت - (أ ش أ)


نفى وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، صحة ما نسب إليه بشأن الموافقة على فتح المنافذ الجوية والبرية للكويت اليوم فقط، لدخول العالقين في الخارج، مؤكدًا أن ذلك عار من الصحة تمامًا.
وأكد الشيخ الدكتور باسل الصباح، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أنه لم يصرح إطلاقًا حول هذا الموضوع، مشددًا على احتفاظ الوزارة بحقها القانوني في مساءلة ومقاضاة كل من يقف وراء هذا التصريح غير الصحيح المنسوب إليه.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي اعتبارًا من الساعة 11 مساء أمس الاثنين، وحتى نهاية يوم الجمعة الموافق 1 يناير 2021، على أن تتم مراجعة استمرار العمل بهذا القرار في ضوء ما يستجد من أمور، وتستثني من ذلك طائرات الشحن، بالإضافة إلى إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، باستثناء ما يخص عمليات الشحن.

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باسل الصباح الكويت تعليق الطيران

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