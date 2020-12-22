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بيونتك: بدء توريد لقاحات كورونا إلى دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من غد الأربعاء

01:25 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
بيونتك: بدء توريد لقاحات كورونا إلى دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من غد الأربعاء

شركة بيونتك

ماينتس- (د ب أ):

أعلنت شركة "بيونتك" الألمانية اليوم الثلاثاء أن أولى توريدات لقاح فيروس كورونا المستجد داخل الاتحاد الأوروبي سوف تبدأ اعتبارا من غد الأربعاء.

وصرح المدير التجاري للشركة الألمانية شون ماريت اليوم الثلاثاء بأن هناك 5ر12 مليون جرعة جاهزة للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام الجاري.

وأضاف أن جرعات اللقاح يتم تخزينها حاليا في مصنع شركة فايزر الأمريكية، وهي شريك شركة "بيونتك"، في مدينة بورس البلجيكية، حيث يتم هناك معالجة وتعبئة المواد الأولية التي يتم صناعتها من قبل شركة "بيونتك" في مواقع إنتاج متنوعة.

وقال المدير المالي للشركة الألمانية زيرك بوتينج إنه من المقرر أن تكون الجرعات موجودة في كل دولة عضو بالاتحاد الأوروبي حتى 26 ديسمبر الجاري، كي يمكن البدء في منح اللقاح في يوم 27 من نفس الشهر.

شركة بيونتك ماينتس لقاح فيروس كورونا فيروس كورونا

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