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الصحة العالمية تدعو لاجتماع يناقش استراتيجية مواجهة تحور كورونا

11:49 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
الصحة العالمية تدعو لاجتماع يناقش استراتيجية مواجهة تحور كورونا

منظمة الصحة العالمية

وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أنها ستعقد اجتماعا للدول الأعضاء لمناقشة استراتيجيات مواجهة سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد ظهرت في بريطانيا.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغ عبر تويتر: "الحد من السفر لاحتواء الانتشار أمر حكيم حتى نحصل على معلومات أفضل. سلاسل التوريد للسلع الأساسية والسفر الأساسي يجب أن تظل ممكنة".

وحث كلوغ على زيادة الإجراءات الوقائية، من دون أن يحدد موعدا للاجتماع.

وحذرت المنظمة من القلق الشديد بشأن تحور الفيروس، قائلة إنه جزء طبيعي من تطور الوباء، وأشادت ببريطانيا لاكتشاف هذا التحور.

كانت الصحة العالمية كررت في بيان في وقت سابق الثلاثاء إنه لا توجد معلومات كافية حتى الآن لتحديد ما إذا كان التحور الجديد للفيروس يمكن أن يؤثر على فعالية اللقاح، مؤكدة أن البحث مستمر.

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