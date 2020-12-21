أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

الحكومة العراقية تصوت على الموازنة الاتحادية لعام 2021

08:24 م الإثنين 21 ديسمبر 2020
الحكومة العراقية تصوت على الموازنة الاتحادية لعام 2021

العراق

بغداد - (د ب أ)

أعلن تليفزيون العراقية الرسمي مساء اليوم الاثنين، أن الحكومة العراقية صوتت على الموازمة العامة الاتحادية للعراق للعام 2021.

ولم يعط التلفزيون مزيدًا من التفاصيل.

جاء ذلك عقب قيام الحكومة اليوم الاثنين، بعقد جلسة استثنائية هي الثالثة خلال الأسبوع الجاري لاستكمال مناقشة بنود الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام المقبل 2021.

كانت وزارة المالية العراقية قد وضعت تقديرات إجمالية في مشروع الموازنة الاتحادية للعام المقبل بمبلغ يتجاوز 150 تريليون دينار عراقي وبسعر صرف للدولار الأمريكي يبلغ 1450 دينار عراقي لكل دولار.

العراق الموازنة الاتحادية بغداد الحكومة العراقية

الخبر التالى:

وزير العدل الأمريكي يتهم روسيا بالتورط في الهجمات السيبرانية الأخيرة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 125555

    عدد المصابين

  • 106817

    عدد المتعافين

  • 7098

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 76901568

    عدد المصابين

  • 53944518

    عدد المتعافين

  • 1696419

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة العالمية: السلالة الجديدة من كورونا "قابلة للسيطرة عليها"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا