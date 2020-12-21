الحكومة العراقية تصوت على الموازنة الاتحادية لعام 2021

بغداد - (د ب أ)

أعلن تليفزيون العراقية الرسمي مساء اليوم الاثنين، أن الحكومة العراقية صوتت على الموازمة العامة الاتحادية للعراق للعام 2021.

ولم يعط التلفزيون مزيدًا من التفاصيل.

جاء ذلك عقب قيام الحكومة اليوم الاثنين، بعقد جلسة استثنائية هي الثالثة خلال الأسبوع الجاري لاستكمال مناقشة بنود الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام المقبل 2021.

كانت وزارة المالية العراقية قد وضعت تقديرات إجمالية في مشروع الموازنة الاتحادية للعام المقبل بمبلغ يتجاوز 150 تريليون دينار عراقي وبسعر صرف للدولار الأمريكي يبلغ 1450 دينار عراقي لكل دولار.