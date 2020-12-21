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البريد الألماني يتوقف عن إرسال طرود إلى بريطانيا

01:44 م الإثنين 21 ديسمبر 2020
البريد الألماني يتوقف عن إرسال طرود إلى بريطانيا

البريد الألماني

بون- (د ب أ):

أعلنت شركة "دويتشه بوست دي إتش إل" الألمانية للبريد عن توقفها عن إرسال طرود إلى بريطانيا وأيرلندا بسبب قطع طرق النقل.

وقال متحدث باسم الشركة اليوم الاثنين إن نفق "يورو تانل" لنقل البضائع والركاب مغلق حاليا، وقد يستمر الوضع على هذا النحو لمدة 48 ساعة على الأقل، مضيفا أن الأمر نفسه ينطبق على موانئ العبارات.

وذكر المتحدث أن طرق النقل إلى أيرلندا وجزر القنال الإنجليزي وجزيرة مان تأثرت أيضا بانقطاع الحركة المرورية.

وأغلقت فرنسا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي الحدود مع المملكة المتحدة بسبب الانتشار السريع لنوع جديد من فيروس كورونا. وهذا يعني أن الشاحنات لم يعد بإمكانها عبور القناة الإنجليزية.

وقال المتحدث: "لهذا السبب، فإننا للأسف مضطرون إلى فرض وقف كامل على تسليم الطرود الخاصة بالشركات والأفراد إلى بريطانيا وأيرلندا حتى إشعار آخر".

وأضاف المتحدث أن هذا الإجراء لا يشمل الرسائل والبطاقات البريدية الموجهة إلى بريطانيا وأيرلندا حتى إشعار آخر.

وبحسب البيانات، سيتعين إعادة الطرود التي تحتوي على سلع وبضائع كبيرة الحجم إلى المرسل بسبب نقص سعة التخزين. وقال المتحدث باسم الشركة إن هذا قد يؤثر على الشحنات التي تم تسلمها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

البريد الألماني بون بريطانيا شركة دويتشه بوست دي إتش

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