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ثبوت إصابة أحد الركاب القادمين من بريطانيا بكورونا في مطار هانوفر الألماني

12:30 م الإثنين 21 ديسمبر 2020
ثبوت إصابة أحد الركاب القادمين من بريطانيا بكورونا في مطار هانوفر الألماني

مطار هانوفر الألماني

هانوفر- (د ب أ):

بعد إقامة إجبارية في مطار هانوفر الألماني لـ 62 راكبا قادمين من بريطانيا، تبين أن أحد الركاب مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السلطات في مدينة هانوفر اليوم الاثنين أن المزيد من الاختبارات المعملية يجب أن توضح الآن ما إذا كان الراكب مصابا بالنوع الجديد، المعدي بشكل خاص من فيروس كورونا، مضيفة أنه سيُجرى نقل الراكب المصاب ومرافقيه عبر سيارة مخصصة للحجر إلى وجهتهم، حيث سيُجرى فصلهم عن بعضهم البعض عقب الوصول.

وفرضت ألمانيا حظرا على هبوط الطائرات القادمة من بريطانيا اعتبارا من اليوم بسبب ظهور نوع مُعدٍ بشكل خاص من فيروس كورونا في بريطانيا. وتم إيقاف دخول الركاب القادمين من بريطانيا في العديد من المطارات الألمانية منذ مساء الأحد.

وتم منع دخول 63 راكبا قادمين من بريطانيا في مطار هانوفر، وإخضاع 62 راكبا منهم للاختبار، بينما عاد راكب واحد إلى لندن. وتم تجهيز أسرة تخييم للمسافرين. وقال رئيس منطقة هانوفر، هاوكه ياجاو: "كان هدفنا منع انتقال النوع الجديد من الفيروس دون أن يلاحظه أحد إلى ولاية سكسونيا السفلى".

مطار هانوفر الألماني بريطانيا فيروس كورونا

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