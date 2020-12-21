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قرقاش :تشكيل الحكومة اليمنية هو التطور الأهم في الأزمة اليمنية

10:41 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020
قرقاش :تشكيل الحكومة اليمنية هو التطور الأهم في الأزمة اليمنية

الدكتور أنور قرقاش

أبوظبي- (أ ش أ):

اكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات، أنور قرقاش، اليوم الإثنين أن تشكيل الحكومة اليمنية هو التطور الأهم في الأزمة اليمنية لهذا العام.

وقال قرقاش ، في تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر اليوم، " تشكيل الحكومة اليمنية بناء على اتفاق الرياض هو التطور الأهم في الأزمة اليمنية في ٢٠٢٠"

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي ـ حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية أن " الجهود السعودية الحثيثة ثبتت الاتفاق لما هو في مصلحة الشرعية وكافة القوى المعارضة للانقلاب الحوثي".

وأعتبر قرقاش ، أن المبادرة باتت الآن في يد اليمنيين للبناء على الاتفاق والبحث عن حلول تنهي معاناة الشعب اليمني.

وكان الوزير الإماراتي أكد الأسبوع الماضي أن تنفيذ اتفاق الرياض يشكل أحد أهم الخطوات في التعامل السياسي البناء مع الأزمة اليمنية، معربا عن أمله في نجاح الجهود السياسية للسعودية والأمم المتحدة.

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