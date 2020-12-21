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كازاخستان: التطعيم العام بلقاح "سبوتنيك V" يبدأ في فبراير المقبل

08:12 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020
كازاخستان: التطعيم العام بلقاح "سبوتنيك V" يبدأ في فبراير المقبل

أرشيفية

موسكو - (أ.ش.أ):
أعلن رئيس وزراء جمهورية كازخستان، أسكار مامين، أن التطعيم العام في البلاد بلقاح "سبوتنيك ـ V" الروسي، الذي يتم إنتاجه حاليا في كازاخستان، سيبدأ في فبراير المقبل .
وقال مامين اليوم الاثنين، حسبما أوردت وكالة أنباء " سبوتنيك" الروسية:" سيبدأ التطعيم الجماعي بلقاح "سبوتنيك ــ V" المنتج في كازاخستان في فبراير 2021".
وأضاف:" سيتم في البداية تطعيم العاملين في المجال الطبي والمعلمين والطلاب وموظفي إنفاذ القانون والمؤسسات الطبية والاجتماعية، وكذلك ممثلي الفئات المعرضة للخطر والمصابين بأمراض مزمنة على أساس تطوعي".
وكانت الرئاسة الروسية (الكرملين) قد أعلنت 11 نوفمبر الماضي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد بحث مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف تكثيف التعاون في مكافحة وباء "كوفيد-19"، بما في ذلك الإنتاج المشترك للقاحات في كازاخستان. كما أعلن توكاييف، من جانبه، أنه قد اتفق مع بوتين على بناء مصنع في كازاخستان لإنتاج لقاح روسي ضد فيروس كورونا.

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