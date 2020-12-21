الصين تؤجل إطلاق الصاروخ لونج مارش 8 الجديد

بكين - (د ب أ):

أجلت الصين يوم الأحد الإطلاق المقرر لصاروخ من طراز لونج مارش 8 الجديد إلى الفضاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

ولفت مسؤولون إلى الطقس العاصف في المنطقة، مشيرين إلى أنه قد تجرى محاولة إطلاق جديدة يوم الثلاثاء من مركز وينتشانج للفضاء في جزيرة هاينان جنوبي الصين.

وسيكون من الممكن إعادة استخدام جزء من الصاروخ الجديد في المستقبل، مثل المعززات.

الجزء الآخر الذي سيكون قابلا لإعادة استخدامه في المستقبل يشمل المرحلة الأولى للصاروخ التي يمكن أن تهبط عموديًا على الأرض مرة أخرى بعد يوم من الإطلاق.

وتتمتع صواريخ لونج مارش 8 بسعة تحميل تتراوح بين 2.8 طن و 5 أطنان، اعتمادا على المدار الذي تستهدفه.

وتنتهج الصين برنامجا فضائيا طموحا، يتضمن تنفيذ مهمات إلى القمر والمريخ بالإضافة إلى بناء محطة فضائية خاصة بها في السنوات القادمة.

ونجحت كبسولة فضاء صينية تحمل كيلوجرامين من العينات من سطح القمر في الهبوط بنجاح على الأرض يوم الخميس، مما يجعل الصين ثالث دولة ترتاد الفضاء تجلب عينات من القمر إلى الأرض، بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى منذ 44 عاما التي يتم فيها جلب عينات من التربة والصخور القمرية إلى الأرض.