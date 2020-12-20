أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

رئيس الوزراء السويدي يتعهد بمعالجة "أوجه القصور" التي كشف عنها كورونا

09:40 م الأحد 20 ديسمبر 2020
رئيس الوزراء السويدي يتعهد بمعالجة "أوجه القصور" التي كشف عنها كورونا

رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين

ستوكهولم - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، في كلمة ألقاها اليوم الأحد، إن حكومته ستقوم بالمزيد لمعالجة "أوجه القصور" التي ظهرت خلال تفشي وباء فيروس كورونا.

وقال في خطاب بثه التلفزيون بمناسبة عيد الميلاد "هذا العام، أصبحت أوجه القصور في كيفية تنظيم بلدنا واضحة. لن نعود إلى ذلك".

وتابع لوفين، الذي يقود حزب الديمقراطيين الاشتراكيين: "بعد الأزمة، سنجعل السويد أقوى وأفضل. رعاية المسنين والأمن والرعاية الصحية والمدارس - نحتاج إلى جعلها أكثر قوة".

وأضاف "يجب أن نتعلم من القدرة على التعاون التي أظهرتها بلادنا هذا العام. يجب أن نستخدم هذه القوة عند التعامل مع مشاكل أخرى في المجتمع".

وسجلت السويد، التي يبلغ عدد سكانها 3ر10 مليون نسمة، ما يقرب من 367 ألف إصابة ونحو 8000 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد -19، المرض الناجم عن فيروس كورونا.

ستيفان لوفين ستوكهولم السويد فيروس كورونا

الخبر التالى:

حزب الله العراقي يدين قصف السفارة الأمريكية في بغداد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 124891

    عدد المصابين

  • 106481

    عدد المتعافين

  • 7069

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 76537424

    عدد المصابين

  • 53622962

    عدد المتعافين

  • 1690017

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير التعليم يقرر رفع الغياب في الأيام المتبقية من الترم الأول (بيان رسمي)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا