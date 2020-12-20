رئيس الوزراء السويدي يتعهد بمعالجة "أوجه القصور" التي كشف عنها كورونا

ستوكهولم - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، في كلمة ألقاها اليوم الأحد، إن حكومته ستقوم بالمزيد لمعالجة "أوجه القصور" التي ظهرت خلال تفشي وباء فيروس كورونا.

وقال في خطاب بثه التلفزيون بمناسبة عيد الميلاد "هذا العام، أصبحت أوجه القصور في كيفية تنظيم بلدنا واضحة. لن نعود إلى ذلك".

وتابع لوفين، الذي يقود حزب الديمقراطيين الاشتراكيين: "بعد الأزمة، سنجعل السويد أقوى وأفضل. رعاية المسنين والأمن والرعاية الصحية والمدارس - نحتاج إلى جعلها أكثر قوة".

وأضاف "يجب أن نتعلم من القدرة على التعاون التي أظهرتها بلادنا هذا العام. يجب أن نستخدم هذه القوة عند التعامل مع مشاكل أخرى في المجتمع".

وسجلت السويد، التي يبلغ عدد سكانها 3ر10 مليون نسمة، ما يقرب من 367 ألف إصابة ونحو 8000 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد -19، المرض الناجم عن فيروس كورونا.