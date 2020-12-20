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العراق.. استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بصواريخ كاتيوشا (فيديو)

08:09 م الأحد 20 ديسمبر 2020
العراق.. استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بصواريخ كاتيوشا (فيديو)

صاروخي كاتيوشا

وكالات:
تعرضت المنطقة الخضراء الحكومية وسط العاصمة العراقية، بغداد، للاستهداف مساء اليوم بمجموعة صواريخ.
وذكرت شبكة "روسيا اليوم"، نقلا عن مصادر أمنية داخل المنطقة الخضراء، أن "مجموعة صواريخ سقطت قبل قليل على المنطقة الخضراء، وردت منظومة الدفاع الجوي التابعة للسفارة الأمريكية عليها".
وأضاف: "يبدو أن الصواريخ كانت تستهدف المنطقة الخضراء".
فيما نشرت فضائية الحدث مقطع فيديو للحظة استهداف المنطقة الخضراء بصواريخ طراز كاتيوشا.

صواريخ كاتيوشا العراق الحكومة العراقية

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