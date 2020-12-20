هيئة أوروبية ترصد إصابات بالسلالة كورونا الجديدة في 3 دول أخرى

وكالات

أعلن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض، اليوم الأحد، رصد حالات من السلالة الجديدة لفيروس كورونا (كوفيد-19) في بلجيكا وهولندا والدنمارك، وفقًا لما ذكره عبر موقعه الإلكتروني.

سارعت دول أوروبية لوقف الرحلات من بريطانيا، بعد ساعات على إعادة فرض حجر في لندن وجنوب شرقي إنجلترا، في محاولة لوقف موجة أخرى من الإصابات المنسوبة إلى سلالة جديدة من فيروس كورونا، وُصِفت بأنها "أكثر خطورة".

وفي الوقت الحالي، يعيش نحو 38 مليون شخص في إنجلترا، يمثلون 68 بالمائة من السكان، في منطقة إنذار "عال جدا"، وهي أشد مستويات القيود صرامة وتتضمن إغلاق الحانات والمطاعم والمتاحف، فضلا عن حظر الاختلاط بين الأسر المختلفة، وعدم الخروج من المنازل حتى 30 ديسمبر على أقرب تقدير.

وحظرت دول أوروبية عدة من بينها، هولندا وإيطاليا وبلجيكا والنمسا، السفر من وإلى بريطانيا، فيما تفكر دول أوروبية أخرى في اتباع نفس النهج تجاه لندن.