اشتباكات مع الأمن في بيروت ضد زيادة الرسوم الجامعية

اشتبك طلاب مع قوات الأمن في بيروت احتجاجا بسبب زيادة الرسوم الجامعية.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا الاقتراب من البوابة الرئيسية قرب مدخل الجامعة الأمريكية، وفق سكاي نيوز.

ورد الطلاب بإلقاء مقذوفات على رجال الشرطة الذين شكلوا درعا بشريا لاعتراض طريقهم. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وتأتي الاحتجاجات في أعقاب قرار الجامعة الأمريكية والجامعة اللبنانية تحديد الرسوم الدراسية بسعر صرف 3900 ليرة لبنانية للدولار، بدلاً من السعر الرسمي (1500 ليرة للدولار) ما يعني زيادة حادة في هذه الرسوم.