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المبعوثة الأممية وعقيلة صالح يؤكدان على ضرورة الإسراع في التوافق في لجنة الحوار السياسي

11:22 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
المبعوثة الأممية وعقيلة صالح يؤكدان على ضرورة الإسراع في التوافق في لجنة الحوار السياسي

عقيلة صالح

وكالات

بحثت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، مساء اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح آخر المستجدات بشأن الحوار السياسي الليبي.

وأكد الطرفان وفقًا لفيان للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، مساء الأربعاء، على ضرورة الإسراع في التوافق في لجنة ملتقى الحوار السياسي الليبي لانهاء حالة الانقسام والمضي قدمًا للانتخابات.

واختتمت مساء الأربعاء، الجولة الرابعة من الحوار بين طرفي النزاع الليبي في مدينة طنجة التونسية. وقد ناقش المجتمعون على مدى يومين آلية تولي المناصب في المؤسسات السيادية كالمصرف المركزي وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، واتباع آلية عادلة لتوزيع المناصب العليا في السلطة التنفيذية، وسط "توافق كامل" بين الطرفين. كما بحث مسار وضع دستور جديد خلال مدة 60 يومًا.

عقيلة صالح المبعوثة الأممية لدى ليبيا لجنة الحوار السياسي مجلس النواب الليبي

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