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مستشار البرهان: نحرص على التعاون مع لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة

11:25 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
مستشار البرهان: نحرص على التعاون مع لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة

العميد الدكتور طاهر أبو هاجة

السودان - (أ ش أ)

أكد العميد الدكتور طاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الحرص على ضمان سير العدالة والتعاون مع لجنة التحقيق المستقلة لفض اعتصام القيادة العامة.

وقال أبو هاجة، في بيان مساء اليوم الأربعاء، تعليقا على ما تناولته بعض الوسائط حول تصريحات نبيل أديب رئيس لجنة التحقيق المستقلة لفض اعتصام القيادة العامة والمتعلقة بإدلاء أعضاء المجلس العسكري السابق بشهاداتهم أمام اللجنة، إنه تمت مخاطبة المجلس السيادي الانتقالي بهذا الطلب من قبل اللجنة في النصف الأخير من نوفمبر الماضي، لافتا إلى أن الخطاب يشمل كل أعضاء المجلس العسكري السابق وليس عضو مجلس السيادة، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي وحده.

وأضاف: "حددت اللجنة السادس عشر من ديسمبر الجاري موعدا لبدء إدلاء الأعضاء بشهاداتهم، ولم يصل الطلب إلى الاعضاء حتى اليوم".

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مستشار البرهان طاهر أبو هاجة عبد الفتاح البرهان

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