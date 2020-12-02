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"الأسابيع الأخيرة لترامب".. عفو رئاسي واتهامات بالرشوة

10:28 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
"الأسابيع الأخيرة لترامب".. عفو رئاسي واتهامات بالرشوة

دونالد ترامب

واشنطن - (بي بي سي)

ذكرت وزارة العدل الأمريكية أن مجموعات ضغط سعت إلى تقديم رشى لتأمين عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بالسجن، وفقًا لسجلات محكمة فيدرالية.

وأكدت تقارير، أن التحقيق بدأ في أغسطس الماضي، ونظر في "مخطط ضغط سري" ربما ينطوي على محاولات للاتصال بمسؤولين في البيت الأبيض والضغط عليهم.

ولم تُظهر الملفات أي أسماء، وتقول وزارة العدل إنه لم يحقق مع أي مسؤول حكومي.

ويسعى المحققون إلى الاطلاع على المستندات المتعلقة بالقضية لمواجهة المشتبه بهم

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أصدر عفوًا عن مستشار الأمن القومي الذي اعترف بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي، وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب قد يسعى إلى العفو عن عدد من أفراد أسرته.

ووصف في تغريدة له، التحقيق الجاري بأنه "أخبار مزيفة"، ومن المتعارف عليه استخدام الرؤساء المنتهية ولايتهم حقهم في إصدار العفو.

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